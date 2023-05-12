"Мав честь отримати запрошення від посла Великої Британії Hugh Elliott на прийом присвячений відкриттю Євробачення, який організували Посольство України в Іспанії спільно з Посольством Британії. Тішить, що була можливість обговорити подальшу тісну співпрацю з посольством Британії щодо допомоги та підтримки України.

Лунін придбав боксерські рукавички Усика на благодійному аукціоні, який організував Зозуля – гроші пішли на допомогу ЗСУ

Зустрівся з представниками громади, познайомився з різними активними діячами. Приємно відчувати підтримку і небайдужість до ситуації в Україні, за що я, як громадянин України висловлюю щиру подяку дипломатам Великобританії", – поділився Зозуля в своєму Facebook.

Зауважимо, що на світлинах разом з Романом присутній і голкіпер Реала Андрій Лунін. Роман з початку вторгнення Росії в Україну активно допомагає ЗСУ, організовуючи різні збори та співпрацюючи з волонтерами, а Лунін не так давно зробив чималу допомогу для ЗСУ, придбавши боксерські рукавички Усика. За ці гроші були придбані дві автівки.

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