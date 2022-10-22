"Мені подобається грати проти колишніх команд. Я навіть коли був у Ворсклі та грав проти Металіста, то забивав їм голи. Не скажу, що є якась надмотивація, можливо, почуваєшся трохи розкутим, і воно якось саме виходить.

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Багато футболістів, які виходять проти своїх колишніх команд, показують гарну гру. Якщо я гратиму проти Динамо, думаю, я заб'ю гол", – сказав Селін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Євген перебував у структурі Динамо з 2013-го по 2017 рік. Провів за основну команду 18 матчів, а також встиг з'їздити в оренду у Металіст та грецький Платаніас. Забити у ворота киян Селін зможе вже 5 листопада в рамках 11-го туру УПЛ.

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