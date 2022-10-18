Чорноморець і Зоря зустрічалися у 8-му турі УПЛ 2022/23 (0:4). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Поєдинок у Ковалівці носив статус дуелі кризових команд. "Моряки" у шести попередніх матчах набрали лише два очки, а останні три поєдинки команда Романа Григорчука програла. Як наслідок, Чорноморець посідав останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Проблеми були і в Зорі – команда Патріка ван Леувена після вдалого старту забуксувала. До поєдинку з Чорноморцем луганці підходили на сьомій позиції чемпіонату, маючи триматчеву безвиграшну серію і лише одне набране очко у поєдинках з Рухом, Кривбасом і СК Дніпро-1.

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Вже зі стартових хвилин команди активно забігали, але голкіпери на перших порах у гру не вступали – удари Брагару і Чурка були заблоковані. Після спроби Нагнойного м'яч нарешті долетів до кіпера – перший сейв Непогодова. А далі настала черга Мацапури. Дмитро парирував одразу три удари, один із яких (після розіграшу кутового) був доволі небезпечним.

На 17-й хвилині Зоря забила. Русин віддав на хід Бутку, Богдан прострілив на лінію воротарського, де вже чатував Булеца. Чемпіон світу U-20 без проблем вразив порожні ворота Чорноморця. А на 30-й рахунок став 0:2. Одесити втратили м'яч у центрі поля, Зоря розігнала контратаку, яка завершилася влучним ударом Кирюханцева повз Непогодова.

Атаки Зорі були куди змістовніші. Чорноморець міг занести собі в актив хіба що хвилин 10 перед першим голом, але свої напівмоменти змарнував. А от Назарій Русин міг закривати гру ще в першому таймі, однак, випередивши Непогодова, пробив вище. З другої спроби екс-динамівець суперників не пробачив – точний удар у кут воріт і 0:3. Асист в активі Кирюханцева. По суті, всі питання щодо переможця луганці зняли ще до перерви.

У другому таймі сценарій гри не змінився. Зоря могла забити і четвертий – був момент у Русина, сантиметри відділили Шахова від шедевра, із вбивчої позиції схибив Булеца. У Чорноморця можна згадати дальній удар Політила (Мацапура потягнув) і вихід Юсова під гострим кутом – кіпер Зорі знову зіграв надійно, вчасно вийшовши з воріт.

На 86-й хвилині Євген Шахов забив дебютний гол за Зорю. Екс-півзахисник збірної України головою замкнув подачу з кутового. 0:4 – масна переможна крапка для команди ван Леувена.

Зоря перервала триматчеву безвиграшну серію, набрала 13 очок і піднялася на 5 місце УПЛ. Чорноморець з двома балами залишився останнім.

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