У защитника Черноморца у Евгения Селина есть хорошая привычка расписываться в воротах своих бывших команд.

"Мне нравится играть против бывших команд. Я даже когда был в Ворскле и играл против Металлиста, то забивал им голы. Не скажу, что есть какая-то сверхмотивация, возможно, чувствуешь себя немного раскрепощенным, и оно как-то получается.

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Многие футболисты, выходящие против своих бывших команд, показывают хорошую игру. Если я буду играть против Динамо, думаю, я забью гол", – сказал Селин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Евгений находился в структуре Динамо с 2013-го по 2017 год. Провел за основную команду 18 матчей, а также успел съездить в аренду в Металлист и греческий Платаниас. Забить в ворота киевлян Селин сможет уже 5 ноября в рамках 11-го тура УПЛ.

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