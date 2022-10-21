"Атмосфера робоча, все нормально. Просто всі футболісти розуміють, що ми дійсно не заслуговуємо на те, що у нас відбувається.

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Неприємна ситуація, скажімо так. Ми самі для себе її створили. Вважаю, що найближчий матч повинні виграти, ми можемо це зробити.

А так, щоб атмосфера була жахлива чи щоб панував негатив – то ні. Всі хлопці розуміють, що ми дійсно повинні вигравати, у нас все для цього є. Тим паче, що тренери нас також в усьому підтримують, як і ми їх. Не скажу, що у нас зараз хаос або велика проблема, просто потрібно перетерпіти й повірити в себе. Ми ж не граємо в бий-біжи, стараємося грати саме у футбол", – сказав Селін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, після 7-ми турів Чорноморець йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи в активі лише два пункти (дві нічиї і п'ять поразок). Покращити ситуацію "моряки" зможуть вже у понеділок, 24 жовтня, у матчі з Колосом.

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