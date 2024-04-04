Португалець продовжив свій контракт з "містянами" до 2026 року. У 30-річного гравця є пункт в угоді про відхід за 50 мільйонів євро.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Бернарду Сілва розглядає можливість покинути Манчестер Сіті влітку 2024 року. Барселона була б зацікавлена у підписанні португальця, оскільки Хаві хотів бачити його в команді. Зазначається, що навіть якщо наставник "кулес" покине клуб, то керівництво все одно розгляне ймовірність трансферу Сілви. Півзахисник не приховує свого бажання виступати за Барселону.

Нагадаємо, Бернарду Сілва приєднався до Манчестер Сіті у 2017 році, перейшовши з Монако. Загалом португалець зіграв за "містян" у 344 матчах у всіх турнірах. В його активі 64 голи та 64 асисти. У складі Манчестер Сіті він п'ять разів здобував титул чемпіона Англії, а також вигравав Лігу чемпіонів.

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