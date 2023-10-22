Дулуб здивував бравурною заявою після розгрому від Шахтаря
Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокоментував поразку від "гірників" (0:3) у матчі 11-го туру УПЛ.
"Рахунок будь-якої гри завжди справедливий. Гру я б розділив на 2 тайми. Перший тайм ми провалили, у другому було значно легше.
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Шахтар під керівництвом нового тренера здивував складом. Були хлопці, які до цього не грали, але вони відновилися після травм. Тільки цим", – цитує Дулуба УПЛ ТБ.
Нагадаємо, Шахтар у дебютному матчі Даріо Срни відвантажив у ворота ЛНЗ три сухих голи і піднявся на друге місце турнірної таблиці УПЛ. Черкасці зазнали вже другої поразки в останніх чотирьох матчах і опустився на тринадцяту сходинку.
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