"Рахунок будь-якої гри завжди справедливий. Гру я б розділив на 2 тайми. Перший тайм ми провалили, у другому було значно легше.

Сікан – про розгром ЛНЗ: "Шахтар якось підзбавив"

Шахтар під керівництвом нового тренера здивував складом. Були хлопці, які до цього не грали, але вони відновилися після травм. Тільки цим", – цитує Дулуба УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар у дебютному матчі Даріо Срни відвантажив у ворота ЛНЗ три сухих голи і піднявся на друге місце турнірної таблиці УПЛ. Черкасці зазнали вже другої поразки в останніх чотирьох матчах і опустився на тринадцяту сходинку.

Шахтар розгромив ЛНЗ у дебютному матчі Срни – нерви перед Барселоною, джокер зняв усі питання і вивів на 2 місце