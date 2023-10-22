"Матч був чудовим, усі добре себе почували, дуже гарно зіграли. Думаю, це заслуга як тренера, так і усієї команди, тому що ми отримали дуже хороші емоції.

Дебют Срни на чолі "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – ЛНЗ – 3:0

Срна налаштовував нас тільки на перемогу. Він сказав, що багато говорять, що Шахтар якось підзбавив, і додав, що треба повертатися на свій рівень і показувати це на полі.

Що змінилося з призначенням Даріо? Атмосфера, звичайно. Даріо дав нам більше свободи, більше таких емоцій десь в плані колективу, яких не вистачало з Патріком. Та й все. Далі ми в футбол вміємо грати.

Мій гол – командна робота. Зубков віддав гольову, але там і Бондаренко чудово пропустив цей м'яч, тому я вважаю, що це і його гольова передача. Степаненко зробив дуже гарну передачу вперед, в темп – чудовий гол.

В перерві в роздягальні розбирали тактичні помилки у 1-му таймі. Ці помилки ми створили самі собі. Я можу назвати в першому таймі атаки ЛНЗ, які були тільки через наші помилки, через те, що ми десь неправильно йшли в пресинг або відбирали м'яч. Ми це розібрали – і в другому таймі тільки більше додали.

ЛНЗ – дуже хороша команда. Вони заслуговували, можливо, і на гол у цій грі. Я вважаю, вони дуже сильно і класно грали проти нас. Мені сподобалися їхні бійцівські якості. Але рахунок на табло, як кажуть. Зі Срною ми виграли 3:0, не пропустили", – сказав Сікан у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3:0, а Данило відзначився першим голом.

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