"Счет любой игры всегда справедлив. Игру я бы разделил на 2 тайма. Первый тайм мы провалили, во втором было значительно легче.

Сикан – о разгроме ЛНЗ: "Шахтер как-то подубавил"

Шахтер под руководством нового тренера удивил составом. Были ребята, которые до этого не играли, но они восстановились после травм. Только этим", – цитирует Дулуба УПЛ ТБ.

Напомним, Шахтер в дебютном матче Дарио Срны отгрузил в ворота ЛНЗ три сухих гола и поднялся на второе место турнирной таблицы УПЛ. Черкасчане потерпели уже второе поражение в последних четырех матчах и опустился на тринадцатую строчку.

Шахтер разгромил ЛНЗ в дебютном матче Срны – нервы перед Барселоной, джокер снял все вопросы и вывел на 2 место