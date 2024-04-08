– Дуже тяжка гра для обох команд. На мій погляд, після двох поразок, які ми мали, для нас це позитивний результат.

Шовковський розкритикував гравців Динамо за нічию з ЛНЗ, пояснивши фатальну появу у воротах Нещерета

– Які турнірні завдання стоять перед командою на кінцівку сезону? Дуже багато чуток гуляє щодо стимулювання з боку Шахтаря суперників Динамо, щось чули про це в клубі?

– Давайте почнемо з другого. Про стимулювання нічого не чув.

Якщо ми беремо турнірні завдання, то зараз нам, враховуючи велику групу нових гравців, потрібно адаптувати їх до УПЛ. Багато з них говорять, що це дуже важкий чемпіонат в плані інтенсивності. У нас є два косовари, вони грали у єврокубках проти Фейєнорда і кажуть, що такої інтенсивності там не було. Тому для нас найголовніше завдання зараз – адаптація гравців до нашого українського чемпіонату та набір очок, – сказав Дулуб у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар платить командам за нічию з Динамо 100 тисяч, а за перемогу – 150 тисяч.

Після 23-х турів ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ на дев'ятій сходинці, маючи у своєму доробку 26 очок.

Динамо розписало сенсаційну нічию з ЛНЗ – ляп Нещерета може коштувати шансів на чемпіонство