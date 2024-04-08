"На жаль, сьогодні нам не вдалося потішити наших вболівальників. Гра вдавалася у першому таймі. Забили один м'яч, могли забивати більше, але пропустили. У другому таймі намагалися все змінити, але не вдалося. Хоча моменти для цього були. Прикра нічия, рухаємось далі.

Ярмоленко назвав свій найпам'ятніший матч за Динамо – Шовковський став героєм

Перед командою завжди стоїть завдання – чемпіонство. Ми завжди боремося у кожній грі виключно на перемогу.

Чого сьогодні не вистачило для перемоги? Не вистачило реалізації як в обороні, так і в атаці. В атаці не реалізували і не забили, в обороні – припустилися помилок. Але помилок припустилися так само і в атаці, коли мали холоднокровніше розпорядитися м'ячами і доводити рахунок до комфортнішого для нас.

Чому у воротах вийшов Нещерет, а не Бущан? У нас ротація, випустили сьогодні Нещерета. Він заслуговував, щоб сьогодні вийти у стартовому складі", – цитує Шовковського офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, нічия з ЛНЗ залишила Динамо на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ – від Шахтаря кияни відстають тепер на 4 пункти.

Динамо розписало сенсаційну нічию з ЛНЗ – ляп Нещерета може коштувати шансів на чемпіонство