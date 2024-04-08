– Очень тяжелая игра для обеих команд. На мой взгляд, после двух поражений, которые у нас были, для нас это положительный результат.

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– Какие турнирные задачи стоят перед командой на концовку сезона? Очень много слухов гуляет относительно стимулирования со стороны Шахтера соперников Динамо, что-то слышали об этом в клубе?

– Давайте начнем со второго. О стимулировании ничего не слышал.

Если мы берем турнирные задачи, то сейчас нам, учитывая большую группу новых игроков, нужно адаптировать их к УПЛ. Многие из них говорят, что это очень тяжелый чемпионат в плане интенсивности. У нас есть два косовара, они играли в еврокубках против Фейеноорда и говорят, что такой интенсивности там не было. Поэтому для нас самая главная задача сейчас – адаптация игроков к нашему украинскому чемпионату и набор очков, – сказал Дулуб в послематчевом комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер платит командам за ничью с Динамо 100 тысяч, а за победу – 150 тысяч.

После 23-х туров ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ на девятой строчке, имея в своем активе 26 очков.

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