Дулуб прокомментировал слухи о финансовом стимуле со стороны Шахтера – его ЛНЗ сенсационно отобрал очки у Динамо
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью с Динамо (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.
– Очень тяжелая игра для обеих команд. На мой взгляд, после двух поражений, которые у нас были, для нас это положительный результат.
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– Какие турнирные задачи стоят перед командой на концовку сезона? Очень много слухов гуляет относительно стимулирования со стороны Шахтера соперников Динамо, что-то слышали об этом в клубе?
– Давайте начнем со второго. О стимулировании ничего не слышал.
Если мы берем турнирные задачи, то сейчас нам, учитывая большую группу новых игроков, нужно адаптировать их к УПЛ. Многие из них говорят, что это очень тяжелый чемпионат в плане интенсивности. У нас есть два косовара, они играли в еврокубках против Фейеноорда и говорят, что такой интенсивности там не было. Поэтому для нас самая главная задача сейчас – адаптация игроков к нашему украинскому чемпионату и набор очков, – сказал Дулуб в послематчевом комментарии.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер платит командам за ничью с Динамо 100 тысяч, а за победу – 150 тысяч.
После 23-х туров ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ на девятой строчке, имея в своем активе 26 очков.
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