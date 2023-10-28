Білоруський наставник новачка УПЛ Олег Дулуб знову возз'єднався зі своїм вірним асистентом Олександром Грановським.

Тренерський штаб ЛНЗ поповнився ще одним фахівцем, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

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Асистентом Олега Дулуба став екс-захисник збірної України Олександр Грановський. Для 47-річного тренера це буде четверта співпраця із нинішнім наставником ЛНЗ. Раніше українець та білорус працювали разом у БАТЕ, казахському Атирау та Львові.

Окрім того, Грановський свого часу був тренером молодіжного складу криворізького Кривбаса, асистентом коучів у Миколаєві та Чорноморці, а у 2017 році виконував обов'язки головного тренера "моряків".

Нагадаємо, після 11-ти турів ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ йде на тринадцятій сходинці, набравши 9 очок.

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