Дулуб пополнил тренерский штаб ЛНЗ экс-защитником сборной Украины
Белорусский наставник новичка УПЛ Олег Дулуб снова воссоединился со своим верным ассистентом Александром Грановским.
Тренерский штаб ЛНЗ пополнился еще одним специалистом, сообщает официальный сайт черкасского клуба.
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Ассистентом Олега Дулуба стал экс-защитник сборной Украины Александр Грановский. Для 47-летнего тренера это будет четвертое сотрудничество с нынешним наставником ЛНЗ. Ранее украинец и белорус работали вместе в БАТЭ, казахском Атырау и Львове.
Кроме того, Грановский в свое время был тренером молодежного состава криворожского Кривбасса, ассистентом коучей в Николаеве и Черноморце, а в 2017 году исполнял обязанности главного тренера "моряков".
Напомним, после 11-ти туров ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет на тринадцатой строчке, набрав 9 очков.