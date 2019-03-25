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Дуелунд: Київ – божевільне місто, але я починаю відчувати себе тут, як вдома

12:39 496 Читать на русском
Дуелунд: Київ – божевільне місто, але я починаю відчувати себе тут, як вдома
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд заявив, що вже повністю адаптувався в Україні і скоро зможе спілкуватися без перекладача.

"Східна Європа – це щось зовсім інше. Але я дуже радий бути тут, думаю, це дійсно круто. Київ – божевільне місто, але я починаю відчувати себе тут, як вдома. У багатьох є забобони щодо України, деякі я навіть можу підтвердити, але Київ дійсно дуже гарне місто. Звичайно, є і недоліки, але місто зараз розвивається.

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Київ сильно відрізняється від решти України, де рівень життя трохи інший. Є і конфлікт з Росією, але я його не відчуваю.

Місцева мова? Вона дуже гарна. Я зараз починаю вчитися спілкуватися без перекладача. Трохи важко розмовляти нею, оскільки є багато граматичних деталей, про які потрібно знати. Але все йде дуже добре, я інтенсивно працюю над цим", – передає слова Міккела Bold.dk.

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Теги
Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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