toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЕВРО-2020 ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Дуэлунд: Киев – безумный город, но я начинаю чувствовать себя здесь, как дома

12:39 53 Читати українською
Дуэлунд: Киев – безумный город, но я начинаю чувствовать себя здесь, как дома
Миккел Дуэлунд / фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд заявил, что уже полностью освоился в Украине и скоро сможет общаться без переводчика.

"Восточная Европа – это нечто совсем другое. Но я очень рад быть здесь, думаю, это действительно круто. Киев – безумный город, но я начинаю чувствовать себя здесь, как дома. У многих есть предрассудки относительно Украины, некоторые я даже могу подтвердить, но Киев действительно очень красивый город. Конечно, есть и недостатки, но город сейчас развивается.

Дуэлунд анонсировал возвращение на футбольное поле после тяжелой травмы

Киев сильно отличается от остальной Украины, где уровень жизни немного другой. Есть и конфликт с Россией, но я его не чувствую.

Местный язык? Он очень красивый. Я сейчас начинаю учиться общаться без переводчика. Немного трудно говорить на нем, поскольку есть много грамматических деталей, о которых нужно знать. Но все идет очень хорошо, я интенсивно работаю над этим", – передает слова Миккели Bold.dk.

Соперники Украины, обидчики Динамо и Шахтера: 10 новоявленных звезд раскрутят трансферный рынок на миллионы

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
26
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук