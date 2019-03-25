Дуэлунд: Киев – безумный город, но я начинаю чувствовать себя здесь, как дома

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд заявил, что уже полностью освоился в Украине и скоро сможет общаться без переводчика.

"Восточная Европа – это нечто совсем другое. Но я очень рад быть здесь, думаю, это действительно круто. Киев – безумный город, но я начинаю чувствовать себя здесь, как дома. У многих есть предрассудки относительно Украины, некоторые я даже могу подтвердить, но Киев действительно очень красивый город. Конечно, есть и недостатки, но город сейчас развивается.

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Киев сильно отличается от остальной Украины, где уровень жизни немного другой. Есть и конфликт с Россией, но я его не чувствую.

Местный язык? Он очень красивый. Я сейчас начинаю учиться общаться без переводчика. Немного трудно говорить на нем, поскольку есть много грамматических деталей, о которых нужно знать. Но все идет очень хорошо, я интенсивно работаю над этим", – передает слова Миккели Bold.dk.

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