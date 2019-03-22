Дуелунд анонсував повернення на футбольне поле після важкої травми

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд незабаром зможе зіграти за киян.

"Я потроху починаю тренуватися, однак треба робити це поступово та обережно, адже у мене була важка травма. Планую повернутися на футбольне поле через два-три тижні, я вже деякий час тренуюсь з Динамо.

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Чому я приїхав у табір молодіжної збірної Данії? Тому що це заключний збір команди перед чемпіонатом Європи. У Києві мені дали кілька вихідних, отож я з радістю використав можливість приїхати в збірну, щоб знову побачити всіх хлопців і персонал", – передає слова Міккела Bold.dk.

Зазначимо, данець зламав щиколотку у заключному матчі 2018 року проти Яблонця. В поточному сезоні УПЛ він провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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