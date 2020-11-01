Спеція приймала Ювентус в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Мората відкрив рахунок у зустрічі, але господарі несподівано вирівняли становище перед свистком на перерву.

Роналду емоційно прокоментував своє повернення на поле після COVID-19

У другому таймі на полі з'явився зірковий форвард Юве Кріштіану Роналду і одразу взявся до справи, відзначившись двома голами. Ще один м'яч забив Адріен Рабйо.

Перемога дозволила туринцям піднятись на третю сходинку, Спеція залишається 16-ю.

Роналду дублем приніс перемогу Ювентусу, перестрілка Лаціо та Торіно, шедевр Ібрагімовіча зміцнив лідерство Мілана