Дубль Роналду у відеоогляді поєдинку проти Спеції – 4:1
20:49 - Читать на русском
Спеція приймала Ювентус в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Альваро Мората 14’
Адріен Рабйо 67’
14’ Альваро Мората
67’ Адріен Рабйо
Мората відкрив рахунок у зустрічі, але господарі несподівано вирівняли становище перед свистком на перерву.
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У другому таймі на полі з'явився зірковий форвард Юве Кріштіану Роналду і одразу взявся до справи, відзначившись двома голами. Ще один м'яч забив Адріен Рабйо.
Перемога дозволила туринцям піднятись на третю сходинку, Спеція залишається 16-ю.
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