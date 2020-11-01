Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду назвав головних конкурентів туринців у Серії А після поєдинку проти Спеції (4:1).

"У мене не було симптомів, я почувався добре. Сьогодні я знову займався улюбленою справою – грав у футбол.

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У Серії А висока конкуренція. Чудово виступає Мілан, так само як і Лаціо з Наполі. Нам треба наполегливо працювати, але ми ростемо", – цитує Роналду Sky Sport.

Нагадаємо, 35-річний португалець пропустив близько трьох тижнів через позитивний тест на коронавірус. У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів три поєдинки, в яких відзначився 5-ма голами.

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