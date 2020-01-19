Ібрагімовіч здобув 150 перемог найшвидше у Серії А – форвард Мілана обійшов легенду Інтера

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч не словом, а ділом, доводить своє реноме переможця.

38-річний Златан допоміг Мілану у напруженому поєдинку здолати Удінезе (3:2) в рамках 20-го туру чемпіонату Італії.

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Цей матч став знаковим для Ібрагімовіча, адже це його 150-та перемога у Серії А. Варто відзначити, що шведу вдалось досягти такого показника всього за 222 матчі, що є абсолютним рекордом турніру, повідомляє Opta.

Раніше найкращий результат належав аргентинському екс-хавбеку Інтера Естебану Камб'яссо, який здобув 150 перемог за 230 поєдинків.

Після нещодавнього повернення в Мілан Ібрагімовіч зіграв у трьох матчах та вже встиг відзначитись голом.

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