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Ібрагімовіч здобув 150 перемог найшвидше у Серії А – форвард Мілана обійшов легенду Інтера

17:30 185 Читать на русском
Ібрагімовіч здобув 150 перемог найшвидше у Серії А – форвард Мілана обійшов легенду Інтера
Златан Ібрагімовіч / Фото ФК Мілан

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч не словом, а ділом, доводить своє реноме переможця.

48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
90+3’ Анте Ребіч
 
Єнс Ларсен 6’
Кевін Лазанья 85’
6’ Єнс Ларсен
48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
85’ Кевін Лазанья
90+3’ Анте Ребіч

38-річний Златан допоміг Мілану у напруженому поєдинку здолати Удінезе (3:2) в рамках 20-го туру чемпіонату Італії.

Дебютні голи Ребіча та драматична розв'язка битви на Сан-Сіро у відеоогляді матчу Мілан – Удінезе – 3:2

Цей матч став знаковим для Ібрагімовіча, адже це його 150-та перемога у Серії А. Варто відзначити, що шведу вдалось досягти такого показника всього за 222 матчі, що є абсолютним рекордом турніру, повідомляє Opta.

Раніше найкращий результат належав аргентинському екс-хавбеку Інтера Естебану Камб'яссо, який здобув 150 перемог за 230 поєдинків.

Після нещодавнього повернення в Мілан Ібрагімовіч зіграв у трьох матчах та вже встиг відзначитись голом.

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Теги
Рекорди Мілан - Удінезе Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Естебан Камб'яссо Естебан Камб'яссо
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