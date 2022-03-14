Ліонель Мессі мріє знову одягнути футболку Барселони. Аргентинець має чинний контракт з ПСЖ до літа 2023-го, але не факт, що виконає його до кінця. Принаймні, Хорхе Мессі – батько і агент форварда – днями контактував з Барсою щодо можливості повернення Лео. Про це повідомив журналіст Жерар Ромеро у Twitch.

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Кар'єру Ліонеля у Франції важко назвати вдалою. Єдиний позитив – 11 асистів у Лізі 1, що є найкращим показником чемпіонату. Виліт з Ліги чемпіонів від Реала вже в 1/8 фіналу, смішні 7 голів у 26-ти матчах і свист фанатів ПСЖ – все це лише посилює бажання Мессі повернутися в каталонський клуб.

Реакція Барселони на ці події поки невідома. Хаві будує нову команду навколо молодих гравців, але не виключено, що наставник "блаугранас" схвалить повернення свого екс-партнера.

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