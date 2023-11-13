"Загалом, можна назвати й несподіванкою. Дуже радий, це велика подія для мене та моєї сім’ї, велика гордість, адже все своє свідоме життя мріяв про це. Зараз дуже щасливий та сповнений натхнення, сподіваюся виправдати довіру головного тренера

Ребров роздратований наказом УЄФА грати зайвий спаринг перед Італією: "Зараз він не потрібен"

Як дізнався? – Спілкувався зі старшими хлопцями, з тим же Ярмоленком, і, можна сказати, від нього почув першим. Спочатку поставився до його слів скептично, і повірив лише тоді, коли побачив список викликаних гравців. А потім і офіційний виклик до клубу прийшов, – цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені і завершить груповий етап відбору Євро-2024. "Синьо-жовті" мали додатковий час для підготовки, однак були змушені домовлятися про спаринг з гданською Лехією.

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