"В общем, можно назвать и неожиданностью. Очень рад, это большое событие для меня и моей семьи, большая гордость, ведь всю свою сознательную жизнь мечтал об этом. Сейчас очень счастлив и полон вдохновения, надеюсь оправдать доверие главного тренера

Ребров раздражен приказом УЕФА играть лишний спарринг перед Италией: "Сейчас он не нужен"

Как узнал? – Общался со старшими ребятами, с тем же Ярмоленко, и, можно сказать, от него услышал первым. Сначала отнесся к его словам скептически, и поверил только тогда, когда увидел список вызванных игроков. А потом и официальный вызов в клуб пришел, – цитирует Дубинчака официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене и завершит групповой этап отбора Евро-2024. "Сине-желтые" имели дополнительное время для подготовки, однако были вынуждены договариваться о спарринге с гданьской Лехией.

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