"Синьо-жовті" у оновленому рейтингу ФІФА піднялися на дві сходинки – з 24-ї на 22-гу.

УЄФА не хоче бачити збірну України на Євро-2024: "Італія надто важлива, вона повинна перемогти"

У жовтні збірна України здобула перемоги над Північною Македонією та Мальтою в рамках відбору Євро-2024. Це дозволило набрати 10,91 бала до рейтингу, опинившись між Іраном та Швецією. Наступний цикл для команди Реброва буде у листопаді, коли доведеться провести товариську гру і зустрітися з Італією в битві за вихід на чемпіонат Європи.

Найкращими збірними за рейтингом ФІФА залишаються Аргентина, Франція та Бразилія. У топ-10 є кілька змін – Португалія та Іспанія спрогресували завдяки провалу Хорватії (з 6-го на 10-те місце).

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