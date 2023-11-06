Головний тренер збірної України Сергій Ребров не в захваті від додаткового навантаження перед вирішальним матчем відбору Євро-2024.

– Чи очікувати якихось сюрпризів від списку?

– Для когось це сюрпризи, але я завжди кажу, якщо ми когось викликаємо – отже вони заслужили на цей виклик. Вони своєю грою цього заслуговують.

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– Циганков зараз повернувся після травми…

– Ну ми сподіваємось, що він повернеться у форму. Є деякі пошкодження у гравців, але вважаю, що до ігор збірної всі будуть готові.

– Чи потрібен зараз спаринг?

– Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру, – резюмував Ребров у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені і завершить груповий етап відбору Євро-2024. "Синьо-жовті" мали додатковий час для підготовки, однак були змушені домовлятися про спаринг з гданською Лехією.

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