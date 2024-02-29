Нещодавно Слован провів дружній матч із московським Динамо, після чого низка клубів відмовилася проводити з ним свої товариські матчі. Тепер братиславський клуб вляпався в новий скандал – через заборгованість перед деякими колишніми гравцями ФІФА покарав словаків півторарічним трансферним баном.

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Слован на своєму офіційному сайті гнівно відреагував на цю новину й уточнив, що покарання дійсне лише доти, доки заборгованість перед колишніми гравцями не погашено. "Сума, про яку йдеться, вже виплачена. Її зарахування на рахунок одержувача займе кілька днів, після чого трансферний бан буде знято", – сказано в офіційній заяві.

Нагадаємо, то Динамо хоче продати в Слован вінгера Жерсона Родрігеса, який уже перейшов у словацьку команду на правах оренди.

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