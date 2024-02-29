Недавно Слован провёл дружеский матч с московским Динамо, после чего ряд клубов отказался проводить с ним свои товарищеские матчи. Теперь братиславский клуб вляпался в новый скандал – из-за задолженности перед некоторыми бывшими игроками ФИФА наказал словаков полуторалетним трансферным баном.

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Слован на своём официальном сайте гневно отреагировал на эту новость и уточнил, что наказание действительно лишь до тех пор, пока задолженность перед бывшими игроками не погашена. "Сумма, о которой идёт речь, уже выплачена. Её зачисление на счёт получателя займёт несколько дней, после чего трансферный бан будет снят", – сказано в официальном заявлении.

Напомним, то Динамо хочет продать в Слован вингера Жерсон Родригес, который уже перешел в словацкую команду на правах аренды.

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