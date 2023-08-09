У 1916 році разом із Томашем Масариком і Міланом Штефаніком майбутній президент Чехословаччини Едвард Бенеш почав працювати над національною радою – прообразом уряду майбутньої держави. Щоб покинути Австро-Угорщину, стати силою опору і боротися за незалежність від монархії, йому потрібно було виїхати з країни. І хоч Бенеш стверджував біографам, що перетнув кордон нелегально – "поповзом через кущі" – історики все одно встановили правду. Едвард виїхав, використовуючи підроблений паспорт на ім'я Мирослава Шиха. Однак вибір цього псевдоніма не став випадковим; він був одним із багатьох, під якими Бенеш виступав за третю команду Славії ще в шкільні роки.

Футбол для школярів на самому початку XX століття в Австро-Угорщині був під забороною. Викладачі вважали, що учень мусить займатися тільки навчанням – нічого, крім нього, не має наповнювати його голову. У старшого брата Войтеха (Войти), який сам викладав у гімназії, була думка, що йшла врозріз із загальноприйнятою. Він не тільки "підсадив" молодшого на футбол, а й особисто зареєстрував його в найстарішому футбольному клубі Чехії, коли той перебрався з рідних Кожлян до Праги.

15-річному стипендіату Едварду, одному з найкращих учнів Виноградської гімназії, доводилося йти на хитрощі, щоб не втратити стипендію. З 1901 по 1904 рік він, вирізняючись високою швидкістю і технікою, грав на лівому фланзі атаки з червоною зіркою на грудях під іменами Спольни, Кьоніг, Бєльські, Бергер, Новотни і... Шиха. Третя команда Славії не привертала до себе багато уваги, але він хотів виключити найменший ризик.

У Славії С, третьої команди, була, радше, рекламна місія. Вона подорожувала невеликими містами, демонструвала гру в рамках тренувальних матчів і навчала правил. Іншими словами, Славія С поширювала новий вид спорту по всій Богемії. Проте, один з її матчів назавжди увійшов в історію чеського фольклору. Першого листопада 1901 року третя команда в турнірі "Срібний липовий вінок" (він став першим, який був схвалений новоствореною Чеською футбольною асоціацією) розгромила Спарту А, першу команду "червоно-білих" із рахунком 6:1. І треба ж було такому статися, саме перед цією грою "славісти" сфотографувалися для командного фото – 33 гравці всіх трьох команд Славії були зображені на трьох різних знімках. Тоді цим фото мало хто надав значення, але через три десятиліття вони стануть дуже цінними і затребуваними.

Футбольну кар'єру Бенеша обірвала серйозна травма. Навесні 1904 року під час чергового матчу Едвард зламав великогомілкову кістку, і це коштувало йому стипендії. Цілих шість тижнів йому вдавалося вдало переховуватися від директора гімназії, і щоб не відставати від класу, Едвард щодня просив друзів приносити йому книжки. Але, врешті-решт, учительський склад звернувся в поліцію, і його хитрий план було розкрито. Поліцейські розшукали в лікарні зниклого учня, якому не залишалося нічого іншого, крім як зізнатися, що він займався "дурницями". "Його покарали. Незважаючи на те, що він був медалістом, у нього відібрали стипендію і змусили складати іспити з усіх предметів за семестр. Але в тій історії мені найбільше запам'яталася його реакція. Коли в лікарні Едвард прийшов до тями, його першими словами стали: "Ми перемогли?" Підозрюю, що його "зламав" гравець на ім'я Горімір Вишеград", – розповідав Войта, який платив за молодшого аж до самого випускного.

Однокласники попередили Бенеша, що його класний керівник Грдлічка має намір накричати на нього перед усім класом. Коли Едвард, повертаючись із лікарні, побачив педагога, то швидко застрибнув у трамвай і поїхав геть. За словами однокласника майбутнього президента Чехословаччини Карела Амерлінга, вчитель був настільки обурений цими зухвалими діями Бенеша, що зробив похмуре пророцтво: "Ви – хулігани! Залиште навчання, все одно з вас нічого путнього не виросте". У відповідь на ці слова Едвард лише розсміявся.

Бенеш спробував повернутися у футбол і грати як раніше, але більше не міг. Він вважався гравцем Славії до червня 1904 року, поки його не прийняли в паризьку Сорбонну. Едвард Бенеш щорічно сплачував членські внески в Славії аж до своєї смерті 1948 року. Згодом він наполягав на тому, що не є футбольним фанатом. Хоча починалося все з тотального захоплення Грою. Ось як він згадував відвідування виставкового матчу між Славією і Саутгемптоном, чинним на той момент фіналістом Кубка Англії (0:3): "Головна подія відбулася після гри. Гравці обох команд вишикувалися в чергу і наносили удар за ударом по воротах Джека Робінсона. Воротар Саутгемптона відбивав ці удари в ефектних стрибках, для Праги це була сенсація. Ці стрибки стали називатися "робінзонадою" і відразу ж сподобалися нашим найкращим воротарям. Через двадцять років знаменитий Франтішек Планічка доведе їх до досконалості".

Однак за три роки їзди Коліном, Турновим, Їчіном, Хрудімом і Бенешовим Едвард надивився на залаштунки футболу, і побачене йому не сподобалося. "Інші гравці поводилися грубо, по-хамськи, іноді – відверто непристойно. І головне, що мене відштовхнуло – після матчів вони випивали. Я розчарувався не в самому футболі, а в тому, що його оточувало. Я ніколи не був фанатом – сприймав гру як цікаве заняття і приємне проведення часу. Я вивчав футбол, навчався йому, спостерігав за іншими... Але чим більше я це робив, тим ясніше усвідомлював, що не відчуваю своєї причетності до цієї гри".

Проте Славія вважає Бенеша клубною легендою і саме наявністю Едварда у своїй історії пояснює нелюбов комуністичного режиму до команди наприкінці 40-х років минулого століття. 2018 року празький клуб відкрив для одного з батьків-засновників Чехословацької республіки зірку на Алеї слави Славії. Тоді ж "червоно-білі" помістили зображення Бенеша на клубний абонемент – разом з іншими відомими "славістами", серед яких були також знамениті актори, політики, спортсмени, письменники та режисери.

Ви перемогли, пане Едварде.

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