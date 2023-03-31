Український півзахисник Фолкерка Максим Кучерявий визнаний найкращим гравцем команди у березні, повідомляє прес-служба шотландців.

Українець з командою третього дивізіону творить сенсацію в Кубку Шотландії – 2 хвилини змінили виліт на півфінал

У поточному місяці наш співвітчизник провів за свою команду 5 матчів (4 в чемпіонаті і 1 в Кубку), в яких забив гол і віддав результативну передачу. Українець допоміг своїй команді сенсаційно пробитися у півфінал Кубка Шотландії, а в турнірній таблиці третього за силою дивізіону Фолкерк йде другим, набравши 55 очок.

Нагадаємо, Кучервий виступає за "дітей" на правах оренди з Сент-Джонстона (угода чинна до 31 травня 2023 року).

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