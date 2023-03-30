"Футбол 24" продовжує стежити за українцями, які виступають за кордоном. Цього разу в центр уваги пішли чутки щодо їхніх планів щодо майбутнього.

Сергій Ребров гнівно відреагував на інформацію про те, що для нього начебто в пріоритеті продовження контракти з Аль-Айном замість роботи в збірній України.

Циганков продовжує свою адаптацію в Іспанії, тоді як Лунін шукає варіанти відходу з Реала. З Мудриком вийшла несподівана ситуація – вболівальники почали порівнювати його з Кевіном де Брюйне. Детальніше про все це на YouTube-каналі "Футбол 24".