Циганков – ураган, Ребров лютує через інсайди щодо збірної України, Мудрика порівнюють з де Брюйне
30 березня 20:54 - Читать на русском
"Футбол 24" продовжує стежити за українцями, які виступають за кордоном. Цього разу в центр уваги пішли чутки щодо їхніх планів щодо майбутнього.
Сергій Ребров гнівно відреагував на інформацію про те, що для нього начебто в пріоритеті продовження контракти з Аль-Айном замість роботи в збірній України.
Циганков продовжує свою адаптацію в Іспанії, тоді як Лунін шукає варіанти відходу з Реала. З Мудриком вийшла несподівана ситуація – вболівальники почали порівнювати його з Кевіном де Брюйне. Детальніше про все це на YouTube-каналі "Футбол 24".
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