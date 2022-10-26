Після перемоги над Аталантою (2:0) у матчі 12 туру Серії А журналісти запитали головного тренера Лаціо Мауріціо Саррі, чи була ця перемога здобута завдяки "саррізму" – стилю, яким прославився Наполі часів Саррі. Цей стиль схожий на позиційний футбол і передбачає гру через короткий пас.

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Мауріціо Саррі зізнався, що не може дати визначення цьому терміну. "Саррізм? Чесно кажучи, якщо мене хтось попросить дати визначення цьому явищу, то я не зможу цього зробити. Якщо ви запитаєте про це мою дружину, вона відповість, що я сварливий чоловік та трохи бовдур, залежно від обставин", – цитує Саррі Goal.com.

Зазначимо, що в Італії експерти, журналісти та вболівальники в цілому вважають, що Лаціо під керівництвом Саррі не демонструє фірмовий "саррізм".

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