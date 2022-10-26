После победы над Аталантой (2:0) в матче 12 тура Серии А журналисты спросили главного тренера Лацио Маурицио Сарри, была ли эта победа добыта благодаря "сарризму" – стилю, которым прославился Наполи времен Сарри. Этот стиль похож на позиционный футбол и предполагает игру посредством короткого паса.

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Маурицио Сарри признался, что не может дать определение этому термину. "Сарризм? Честно говоря, если меня кто-то попросит дать определение этому явлению, то я не смогу этого сделать. Если вы спросите об этом мою жену, она ответит, что я сварливый муж и немного болван, в зависимости от обстоятельств", – цитирует Сарри Goal.com.

Отметим, что в Италии эксперты, журналисты и болельщики в целом считают, что Лацио под руководством Сарри не демонстрирует фирменный "сарризм".

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