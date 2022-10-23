Аталанта – Лаціо – 0:2 – відео голів та огляд матчу
22:04 - Читать на русском
Аталанта поступилася Лаціо в рамках 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Маттія Дзакканьї 10’
Феліпе Андерсон 52’
10’ Маттія Дзакканьї
52’ Феліпе Андерсон
Найуспішніший старт сезону в історії команди давав уболівальникам Аталанти можливість мріяти про щось велике. Однак проти серйозних суперників у підопічних Джан П'єро Гасперіні виникає дуже багато проблем.
Маліновський не зумів реанімувати примітивну Аталанту – перша поразка в сезоні, Лаціо зайшов у топ-3
Навіть без Чіро Іммобіле Лаціо легко розібрався з бергамасками, не дозволивши суперникам завдати жодного удару в площину власних воріт. Натомість "орли" забили по голу на старті кожного з таймів. Перемога бодай тимчасово підняла Лаціо в топ-3, Аталанта поки залишається четвертою.
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