Аталанта поступилася Лаціо в рамках 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Найуспішніший старт сезону в історії команди давав уболівальникам Аталанти можливість мріяти про щось велике. Однак проти серйозних суперників у підопічних Джан П'єро Гасперіні виникає дуже багато проблем.

Маліновський не зумів реанімувати примітивну Аталанту – перша поразка в сезоні, Лаціо зайшов у топ-3

Навіть без Чіро Іммобіле Лаціо легко розібрався з бергамасками, не дозволивши суперникам завдати жодного удару в площину власних воріт. Натомість "орли" забили по голу на старті кожного з таймів. Перемога бодай тимчасово підняла Лаціо в топ-3, Аталанта поки залишається четвертою.