Дружина Ракицького записала пісню з Іриною Білик

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Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтніУкраїна — 13:09 120
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Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 11:00 1643
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Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили до Англії з усіма лідерами у складіЛіга чемпіонів — 10:12 398
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ПСЖ оскаржив у CAS рішення УЄФА про відновлення розслідування щодо порушення клубом фінансового фейр-плейФранція — 09:22 179
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