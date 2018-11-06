toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Дружина Ракицького записала пісню з Іриною Білик

12:37 285 Читать на русском
Дружина Ракицького записала пісню з Іриною Білик
Ольга Ракицька / Фото: соцмережі

Дружина захисника Шахтаря Ярослава Ракицького Ольга продовжує розвивати кар'єру співачки.

Як відомо, дружина Ярослава Ракицького Ольга розпочала кар'єру співачки.

Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо

Вона випустила вже декілька кліпів, а нещодавно записала пісню з Іриною Білик. Нова композиція називається "Подружка".

Нагадаємо, Ракицький вирушив у складі Шахтаря у Манчестер на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Теги
Шахтар Шахтар Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
10
хв
Наполі
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук