Дружина Ракицького записала пісню з Іриною Білик

Дружина захисника Шахтаря Ярослава Ракицького Ольга продовжує розвивати кар'єру співачки.

Як відомо, дружина Ярослава Ракицького Ольга розпочала кар'єру співачки.

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Вона випустила вже декілька кліпів, а нещодавно записала пісню з Іриною Білик. Нова композиція називається "Подружка".

Нагадаємо, Ракицький вирушив у складі Шахтаря у Манчестер на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.