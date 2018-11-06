toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛИ - ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Жена Ракицкого записала песню с Ириной Билык

12:38 133 Читати українською
Жена Ракицкого записала песню с Ириной Билык
Ольга Ракицкая / Фото: соцсети

Жена защитника Шахтера Ярослава Ракицкого Ольга продолжает развивать карьеру певицы.

Как известно, жена Ярослава Ракицкого Ольга начала карьеру певицы.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

Она выпустила уже несколько клипов, а недавно записала песню с Ириной Билык. Новая композиция называется "Подружка".

Напомним, Ракицкий отправился в составе Шахтера в Манчестер на матч 4 тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Теги
Шахтер Шахтер Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
32
мин
Наполи
22:00
Пари Сен-Жермен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук