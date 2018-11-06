Жена Ракицкого записала песню с Ириной Билык

Жена защитника Шахтера Ярослава Ракицкого Ольга продолжает развивать карьеру певицы.

Как известно, жена Ярослава Ракицкого Ольга начала карьеру певицы.

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Она выпустила уже несколько клипов, а недавно записала песню с Ириной Билык. Новая композиция называется "Подружка".

Напомним, Ракицкий отправился в составе Шахтера в Манчестер на матч 4 тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.