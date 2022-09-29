Головний тренер Палмейраса Абель Феррейра повідомив, що його дружина погрозила продати одну з його улюблених машин, якщо він знову отримає червону картку.

Відтоді, як у 2020 році Абель Феррейра очолив Палмейрас, він встиг отримати 32 жовті картки та 5 червоних карток. Своє останнє вилучення він отримав десять днів тому під час матчу із Сантосом.

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Дружина Феррейри, у шлюбі з якою він вже 15 років, хоче по-своєму вплинути на поведінку свого чоловіка під час футбольних матчів. Вона сказала Абелю, що продасть один з його найулюбленіших автомобілів — Мустанг 1966 — якщо Феррейра заробить хоча б ще одне вилучення.

І вона продовжить продавати інші машини свого чоловіка у разі подальших вилучень. Про це у підкасті Buzz Talk розповів сам Феррейра.

"Вона попередила мене, що кожного разу, коли я отримаю червону картку, продаватиме одну з моїх машин. Одного разу вже так вчинила", – розповів тренер.

Зазначимо, зараз Палмейрас є лідером чемпіонату Бразилії. Після 27 зіграних матчів команда Феррейри відірвалася від найближчого переслідувача на 8 очок.

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