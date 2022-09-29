Із семи останніх міжнародних матчів збірна Німеччини виграла лише один, але Жером Боатенг не вважає, що є привід для паніки. "Незадовго до чемпіонату світу у нас знову 80 мільйонів національних тренерів", - пише Боатенг з кількома усміхненими смайликами в своєму Instagram.

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"У нас сильна команда, ми можемо перемогти будь-якого суперника та стати чемпіонами світу. У нас є талановиті гравці на кожній позиції. Чи не краще підходити до чемпіонату світу позитивно, замість того, щоб критикувати команду та викликати хвилювання? Давайте залишатися позитивними та підтримувати команду разом. Після чемпіонату світу ви знову можете висловити свою критику", - зазначив Боатенг.

Безвиграшна серія збірної Німеччини розпочалася 29 березня нічиєю у товариському матчі проти Нідерландів (1:1). Потім з таким самим рахунком було зафіксовано нічиї проти Італії, Англії та Угорщини. Після перемоги над Італією з рахунком 5:2 сталася поразка від Угорщини з рахунком 0:1 і нічия з Англією з рахунком 3:3.

Німеччина проведе ще один товариський матч проти збірної Оману 16 листопада, а потім розпочне груповий етап чемпіонату світу, в якому суперниками команди Гансі Фліка виступлять збірні Іспанії, Коста-Ріки та Японії.

Свій останній міжнародний матч 34-річний Боатенг провів у жовтні 2018 року. Цього сезону він не зіграв жодного матчу за Ліон через травми.

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