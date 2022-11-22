Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продемонстрував, що з російськими окупантами їх пов'язує не лише економіка, а й імперська ментальність.

Угорщина залишається одним із рупорів Москви у цивілізованій Європі. Уряд Орбана використовує політичні важелі, аби зменшити санкційний тиск на окупантів та перешкоджає виділенню допомоги Україні.

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Кілька днів тому, під час матчу національної збірної проти Греції (2:1), Орбан дав чіткий сигнал, що Угорщині ментально близька загарбницька політика росіян. У головах наших західних сусідів досі живі імперські наративи.

Річ у тім, що Орбан прийшов на зустріч з футболістами збірної у шалику, на якому була нанесена мапа так званої "великої Угорщини". Фактично перша особа держави пропагує відчуження території сусідніх держав. Зокрема, частини України.

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