Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продемонстрировал, что с российскими оккупантами их связывает не только экономика, но и имперская ментальность.

Венгрия остается одним из рупоров Москвы в цивилизованной Европе. Правительство Орбана использует политические рычаги, чтобы уменьшить санкционное давление на оккупантов и препятствует выделению помощи Украине.

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Несколько дней назад во время матча национальной сборной против Греции (2:1) Орбан дал четкий сигнал, что Венгрии ментально близка захватническая политика россиян. В головах наших западных соседей до сих пор живы имперские нарративы.

Дело в том, что Орбан пришел на встречу с футболистами сборной в шарфике, на котором была нанесена карта так называемой "большой Венгрии". Практически первое лицо страны пропагандирует отчуждение территории соседних стран. В частности, части Украины.

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