"Що трапилося в мене з угорською пресою? Раніше вони мені дзвонили, ми нормально спілкувалися, але після того, як я прочитав у угорській пресі слова Орбана, то відмовився із ними розмовляти. Вони мені нещодавно зателефонували, але я відповів: "Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я угорець", і поклав слухавку.

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Як у Орбана може повертатися язик казати, що звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі зробили українські військові. Наші люди на таке в принципі не здатні.

Чому телефонували угорські журналісти? Я не питав, одразу відключився. Раніше вони дзвонили щодо війни та футболу. Я їм казав, що до нас прийшла біда, але ми, українці, такий народ, що вистоїмо, і все буде добре. Чому в Орбана така позиція? Він просто продався Путіну. Путін дав йому газ, продає дешево нафту. Ось причина. Ну, гаразд, не треба давати нам зброю, але пропусти ти через свій кордон допомогу, яку надають інші країни.

Я був дуже злий, коли прочитав слова Орбана про Бучу. Не міг стримати себе, навіть не спав. Не можна говорити такі речі. Я зараз розмовляю з вами про це і починаю плакати, згадуючи, як росіяни знущалися з дітей і жінок. Вони зґвалтували дівчинку, якій дев'ять років. Жах! Представники країн Заходу приїхали туди і побачили все на власні очі. Росіяни вбили велосипедиста, а потім ще відрізали йому вухо. Це тільки у джунглях таке можливе. А Орбан каже надати йому докази.

Ні з ким в Угорщині не спілкуюся. Без поняття, чи показують там на телебаченні, що в нас сталося в Ірпені та Бучі. Ще раніше я говорив угорським журналістам, щоб вони написали, хай Орбан згадає 1956 рік (вторгнення радянських військ у Будапешт, придушення повстання і вбивства мешканців столиці – прим.). Я був тоді пацаном і плакав, коли російські танки заїхали до Будапешта і чавили дітей, жінок. Як це можна забути? Таке не можна пробачати", – цитує Сабо FanDay.

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