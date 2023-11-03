Бо Свенссон подав у відставку з посади головного тренера, інформує офіційний сайт "карнавальників". Рішення було ухвалене після розгрому від Герти в Кубку Німеччини (0:3) і розмови з керівництвом клубу.

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Свенссон очолив Майнц у січні 2021 року. Молодому фахівцю вдалося врятувати команду від вильоту, а потім два сезони поспіль комфортно фінішувати в середині таблиці. Втім нинішня кампанія перетворилася на катастрофу – останнє місце в таблиці, всього 3 очки і жодної перемоги після 9 турів.

На найближчий матч проти РБ Лейпциг "карнавальників" виведе Ян Зіверт, який раніше працював зі складом U-23. У Майнці сталася друга тренерська відставка сезону в Бундеслізі після Аугсбурга.

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