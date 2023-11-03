Бо Свенссон подал в отставку с поста главного тренера, сообщает официальный сайт "карнавальщиков". Решение было принято после разгрома от Герты в Кубке Германии (0:3) и беседы с руководством клуба.

Кубок Германии: Лейпциг не сумел защитить титул, ужас Униона продолжается

Свенссон возглавил Майнц в январе 2021 года. Молодому специалисту удалось спасти команду от вылета, а затем два сезона комфортно финишировать в середине таблицы. Впрочем, нынешняя кампания превратилась в катастрофу – последнее место в таблице, всего 3 очка и ни одной победы после 9 туров.

На ближайший матч против РБ Лейпциг "карнавальщиков" выведет Ян Зиверт, ранее работавший с составом U-23. В Майнце произошла вторая тренерская отставка сезона в Бундеслиге после Аугсбурга.

Шокировали великий Милан в премьерном Кубке чемпионов и разбили Реал. Бавария – не первая жертва Саарбрюкена