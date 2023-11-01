Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Черни

Вилучення: Поульсен, 56 (Л)

Штутгарт – Уніон – 1:0

Гол: Ундав, 45

Санкт-Паулі – Шальке – 2:1

Голи: Хартель, 57 (пен), Еггештайн, 102 – Каміньскі, 16

Хомбург – Гройтер Фюрт – 2:1

Голи: Айзеле, 31, Харрес, 83 – Хргота, 52

Кайзерслаутерн – Кельн – 3:1

Голи: Тахі, 19, Редондо, 47, Ріттер, 65 – Тільманн, 71

Армінія – Гамбург – 1:1 (по пенальті – 3:4)

Голи: Шіпноскі, 11 – Ятта, 77

Борусія М – Хайденхайм – 3:0

Голи: Сібачьо, 3, 9, Хак, 44

Унтерхакінг – Фортуна – 3:6

Голи: Хобш, 24, 55 (пен), Скарлатідіс, 71 – Клаус, 65, Йоханнессон, 66, 78, 107, Цоліс, 115, Ястжембскі, 117

У центральному матчі дня Лейпциг програв Вольфсбургу. Чинні володарі Кубка Німеччини пропустили швидкий гол, а на початку другого тайму залишилися в меншості та не зуміли оформити камбек.

Уніон зазнав 11 поразки поспіль. До невдач у Бундеслізі та Лізі чемпіонів додався виліт з національного кубка. Берлін поступився Штутгарту – єдиний гол в активі Ундава, який підмінює травмованого Гірассі.

В інших матчах можна відзначити прохід Гамбурга по пенальті, фіаско Кельна проти Кайзерслаутерна з другого дивізіону та розгром Хайденхайма від Гладбаха. Санкт-Паулі пройшов бідовий Шальке. Фортуна в ультрарезультативному матчі вирвала перемогу над Унтерхакінгом.