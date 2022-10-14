"Блаугранас" отримають особливу форму перед першим Ель Класіко в новому сезоні.

Барселона у рамках співпраці зі Spotify (титульний спонсор каталонців – прим.) вийде з логотипом репера Дрейка на футболках, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

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Головна ідея – поєднати світ футболу та музики, а Дрейк став першим виконавцем, який має понад 50 мільярдів прослуховувань на Spotify. Оновлену форму можна буде побачити лише в Ель Класіко – одному з найпринциповіших протистоянь у футболі.

Додамо, що матч Реал – Барселона відбудеться вже 16 жовтня, початок матчу о 17:15. Наразі саме каталонці очолюють турнірну таблицю завдяки кращій різниці м'ячів.

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