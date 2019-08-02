Довгорічний талісман Кельна покине клуб – відома причина

Кельн змушений попрощатись зі своїм козлом Хеннесом VIII через стан здоров'я тварини.

Кельн у своєму Instagram повідомив, що козел Хеннес VIII 4 серпня проведе свій останній матч у статусі талісмана клубу. У тварини виявили проблеми зі здоров'ям.

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"У Хеннеса віковий остеоартроз. Як і у людей, він може бути більш-менш болючим, залежно від погодних умов. Однак це його виразно обмежує", – йдеться у повідомленні клубу.

Хеннес VIII був талісманом клубу з 2008 року. За цей час команда двічі встигла побувати у другій Бундеслізі, а також зіграти в Лізі Європи. Його замінить Хеннес ІХ.

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