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Баварія спростувала інформацію про рекордний трансфер Сане

21:46 4 Читать на русском
Баварія спростувала інформацію про рекордний трансфер Сане
Лерой Сане / ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане не перейде в Баварію за понад 100 млн євро.

Баварія у своєму Twitter повідомила про те, що інформація про узгодження рекордного трансферу Лероя Сане за суму понад 100 млн євро не є достовірною.

Баварія узгодила рекордний трансфер Сане

Раніше видання Kicker повідомило, що німецький хавбек за крок від переїзду на Альянц Арену, а Bild, у свою чергу, заявив, що зарплата складатиме 20 млн євро на рік.

У Німеччині Сане виступав у складі гельзенкірхенського Шальке, звідки і перебрався на Туманний Альбіон.

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