Баварія спростувала інформацію про рекордний трансфер Сане

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане не перейде в Баварію за понад 100 млн євро.

Баварія у своєму Twitter повідомила про те, що інформація про узгодження рекордного трансферу Лероя Сане за суму понад 100 млн євро не є достовірною.

Баварія узгодила рекордний трансфер Сане

Раніше видання Kicker повідомило, що німецький хавбек за крок від переїзду на Альянц Арену, а Bild, у свою чергу, заявив, що зарплата складатиме 20 млн євро на рік.

У Німеччині Сане виступав у складі гельзенкірхенського Шальке, звідки і перебрався на Туманний Альбіон.