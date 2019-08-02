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Многолетний талисман Кельна покинет клуб – известна причина

06:00 2 Читати українською
Многолетний талисман Кельна покинет клуб – известна причина
Козел Хеннес VIII / соцсети

Кельн вынужден попрощаться со своим козлом Хеннесом VIII по состоянию здоровья животного.

Кельн в своем Instagram сообщил, что козел Хеннес VIII 4 августа проведет свой последний матч в статусе талисмана клуба. У животного обнаружили проблемы со здоровьем.

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"У Хеннеса возрастной остеоартроз. Как и у людей, он может быть более или менее болезненным, в зависимости от погодных условий. Однако это его определённо ограничивает", – говорится в сообщении клуба.

Хеннес VIII был талисманом клуба с 2008 года. За это время команда дважды успела побывать во второй Бундеслиге, а также сыграть в Лиге Европы. Его заменит Хеннес ІХ.

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