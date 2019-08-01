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Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт

15:50 1552 Читать на русском
Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт
Андрій Лунін зіграв проти Фенербахче перший матч за Реал, коли його тренує Зідан
Тарас Котів Тарас Котів

Андрій Лунін нарешті дебютував у Реалі часів Зінедіна Зідана. Голкіпер збірної України чекав на свій шанс дуууже довго. Реал Мадрид дотиснув Фенербахче в нелегкому матчі за 3-є місце Ауді Кап.

 

Було надзвичайно дивно бачити Луніна на лаві запасних. Усі чекали його виходу з перших хвилин. По-перше, Куртуа травмований. По-друге, це 5-й матч Реала в міжсезонні, а 20-річний українець ще не отримував шансів. По-третє, Кейлор Навас день тому зіграв проти Тоттенхема виснажливий матч. Можливо, Зідан вирішив так винагородити костаріканця за дуже вдалу гру, але екс-голкіпера Зорі та Дніпра промаринували на лавці "вершкових" 9-й тайм поспіль. Коли Андрій вийшов на поле, він зіграв не ідеально, пропустивши гол здалеку, але "мінімум двічі врятував Мадрид" від четвертого пропущеного, пишуть іспанські ЗМІ.

Пропущений гол Луніна у відеоогляді перестрілки Реал – Фенербахче – 5:3

На сайті Marca найкращий воротар молодіжного ЧС-2019 отримав високу кількість підтримки читачів. Журналіст провідного мадридського видання Міхель Анхель Лара вважає, що з ефектним дальнім голасо Озана Туфана він мало що міг вдіяти, а "швидкі ноги завадили туркам встановити рахунок 4:4". Позитивно гру Луніна оцінили 5,9 тисячі фанатів Реала, негативно – 2,1 тис. Це 7-й найвищий бал серед 21-го гравця, що вийшли на Фенербахче, і набагато краще, ніж у Зідана, якого замінусували на 1,5 тисячі більше, ніж похвалили.

Для порівняння, Навас отримав 10,1 тисячі плюсиків і лише одну тисячу мінусів, хоча той пропустив двічі за тайм, і там теж є питання до дій голкіпера. "Усе те, що він витворяв проти Тоттенхема, зникло з першим же ударом турків. Однак потім Кейлор не дав рахунку стати 0:2 і зробив ще декілька сейвів. Черговий день з перепрацюванням", – відзначає Marca. Загалом же думки щодо гри Луніна в моменті з голом Туфана розділилися.

Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти Фенербахче

Лунін в Інстаграмі поділився фото своєї ефектної гри на виході

Іспанський Eurosport вважає, що Андрій "міг і повинен був зробити щось більше з цим ударом", але так само не переконують Куртуа і Навас. AS пише, що українець отримав шанс дебютувати під час нинішньої претемпоради, але відіграв без особливого успіху, тоді як воротарська позиція, як і всі інші, загалом не викликає впевненості. Дехто ж, зокрема популярний англомовний блогер Ultra Suristic, захищає його, мовляв, це були його перші хвилини на полі відтоді, як 15-го червня став чемпіоном світу U-20, десь не вистачило різкості реакції, але і так був близьким до сейву.

Defensa Central також виправдовує воротаря збірної України: "На його захист варто сказати, що це був потужний удар. Хоч і доторкнувся до м'яча рукавичками, не зміг потягнути його. В іншому ж Лунін виглядав дуже впевнено – як внизу, так і на другому поверсі, рятуючи від чергових неприємностей". А тим часом український страж воріт чекає рішення щодо свого майбутнього. Зідан планує дізнатися думку екс-гравця Зорі уже після прибуття до столиці Іспанії, хоча варто було б і поспішити з остаточним рішенням (детальніше, чому саме, читайте за лінком нижче).

Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблема

За літнє трансферне вікно 2019-го іспанські ЗМІ встигли залишити його в Реалі, а потім посватати в Леганес, Бетіс, Вальядолід, Реал Сосьєдад і Сельту. Зараз Мадрид запропонував Луніна новачку Прімери в надії, що саме там наш чемпіон світу зможе отримати більше ігрової практики. Мальорка дійсно цікавиться варіантом оренди Андрія, передають Marca і Fichajes. Утім, у складі балеарців грає 34-річний ветеран Маноло Рейна, який був одним з найкращих кіперів минулого сезону в Сегунді. Та Ла Ліга може стати новим викликом на вищому рівні, де і знадобилися б навички мегаперспективного Луніна, вважає Реал.

Victoria#HalaMadrid️

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Цей варіант виглядає ризикованим, адже в Леганесі українець уже програвав боротьбу ветерану. Утім, "бланкос" розраховують, що тепер усе буде інакше. Наразі сторони взяли час на роздуми. Мальорка продовжує вірити в Рейну, а Мадрид – наполягати на гарантіях стабільної практики для свого воротаря. Зі свого боку можемо сказати, що Маноло виглядав просто супер у плей-офф за вихід у Прімеру проти Альбасете Зозулі, тож витіснити його з основи буде для Андрія ще більшим викликом, ніж це було з Куельяром.

Тим часом екс-тренер молодіжки Реала, звільнений за свої критичні слова у соцмережі, виніс власний оптимістичний вердикт в ефірі Cadena SER. "Про Луніна знаю тільки те, що мені кажуть у клубі. І всі ці слова дуже компліментарні. Про нього говорять як про воротаря з багатьма якостями, але він ще повинен дечому навчитись. Позиція воротаря – це ніби місце для повільного приготування їжі. Вам потрібно набути досвід років і стати зрілим. Я отримую лише чудові характеристики про його можливості", – підсумував Альваро Беніто.

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