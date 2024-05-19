У матчі 15-го туру МЛС Інтер Маямі вдома здолав ДС Юнайтед (1:0). Читайте звіт про гру і дивіться відео гола у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 15-й тур

Інтер Маямі – ДС Юнайтед – 1:0

Гол: Кампана, 90+4

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Інтер Маямі здобув чергову перемогу в МЛС. Команди провели важкий поєдинок під проливним дощем, в якому домінували господарі, а по воротах більше били гості. Інтер мав забивати наприкінці першого тайму, але Кремаскі, вийшовши сам на сам, пробив у кіпера.

Одразу по перерві Страуд пробачив "чапель", з близької відстані не влучивши у площину воріт. Мессі в середині тайму спробував поцілити під поперечину, але пробив вище. Кінець матчу пройшов в атаках ДС Юнайтед, але, здається, фортуна вирішила віддати борги Інтеру за минулий сезон – на четвертій доданій хвилині Кампана відгукнувся на геніальний пас Бускетса з центра поля, увірвався у штрафний і перекинув сферу через голкіпера.

Як наслідок, маямці набрали 31 очок і продовжують йти першими у турнірній таблиці Східної конференції.

Український захисник Сергій Кривцов вийшов на заміну на 66-й хвилині і отримав за свою гру міцні 6,7 бала. За проведений на полі час наш земляк зробив 22 доторки до м'яча, здійснив 3 виноси, виграв свою дуель у опонента, заробив 1 фол, а точність його передач склала 100%.

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