Яремчук влітку переїхав до Валенсії, але першого матчу чекав довго. На тижні українець дебютував за нову команду з лави запасних, а сьогодні вперше вийшов у стартовому складі. "Кажани" більшість часу проводили без м'яча та розташовувалися за схемою 4-4-2. Роман діяв у парі форвардів ближче до лівого флангу.

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Валенсія не мала ідей в позиційній атаці та не показала якісних контратак. Після перехоплень все зводилося до закидань вперед у напрямку Яремчука. Йому було неймовірно складно: потрібно було вгадати задум партнера та виграти боротьбу. З останнім виникли найбільші труднощі – Роман програв 83% дуелей. І жодного разу не пробив.

Яремчук лише кілька разів зачепився за м'яч, але намагався підігрувати партнерам. На початку зустрічі віддав під удар Пересу. Більше ніяк вплинути на гру не вдалося. У спробах якось оживити команду тренер зняв Романа відразу після першого тайму. Його замінив Дуро. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6, FotMob – 6.1.

Бетіс переміг з запасом. Ще в першому таймі господарі домінували, загрожуючи в основному через фланги. Справа постійно підключався Бельєрін і йшов у дриблінг Діао, а зліва вривався Родрі. Але забивав Бетіс на стандартах. Діао зіграв на добиванні після штрафного, а Рока замкнув подачу Іско з кутового.

Іско був абсолютно найкращим на полі. Створив чотири моменти для партнерів і двічі сам небезпечно пробивав. Якби не реакція Мамардашвілі, Валенсія отримала б ганебний розгром. Бетіс і так забив п'ять м'ячів, однак голи Родрі та Іглесіаса арбітри скасували через офсайди. Абде під завісу зустрічі поклав останній гол.

Бетіс набрав 12 очок і піднявся на 7 місце Прімери. Валенсія за підсумками туру опустилася на 9 сходинку.